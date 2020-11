Kultur Musikvideo zu „Life Goes On“ von BTS erreicht binnen zwei Tagen 100 Millionen Abrufe

Das Musikvideo zum neuen Song von BTS „Life Goes On“ ist binnen zwei Tagen nach der Veröffentlichung 100 Millionen Mal abgerufen worden.



Das Musikvideo übertraf am Sonntagnachmittag die Marke von 100 Millionen Abrufen auf YouTube, nachdem es am Freitag um 14 Uhr mit der Veröffentlichung des neuen Albums „BE“ freigegeben worden war. „Life Goes On“ ist das erste Lied des Albums.



BTS-Mitglied Jungkook übernahm die Regie des Musikvideos, in dem das Alltagsleben der Mitglieder inmitten der Pandemie dargestellt wird.



Die K-Pop-Band kündigte an, ein weiteres Musikvideo gemeinsam mit ihrer Fangemeinde „Army“ zu produzieren. Hierfür startete sie einen Aufruf auf der mobilen Videoplattform TikTok, damit Fans auf eigene schöpferische Weise den Song „Life Goes on“ neu interpretieren. Mit ausgewählten TikTok-Videos von Fans will die Band ein Musikvideo herstellen und am 30. Dezember veröffentlichen.