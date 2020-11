Ausfuhren in ersten 20 Tagen im November um elf Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen im November um mehr als zehn Prozent gestiegen. Damit wächst die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung vom Corona-Schock.Laut dem Zollamt betrug das Exportvolumen nach vorläufigen Schätzungen im Zeitraum vom 1. bis 20. November 31,3 Milliarden Dollar. Das seien 11,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Verglichen mit dem Vorjahr wurde 0,5 Tage mehr gearbeitet. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage wuchs um 7,6 Prozent.Das monatliche Exportvolumen hatte im September nach einem stetigen Rückgang seit März zugelegt, um dann im Oktober wieder zurückzugehen.Die Lieferungen von drahtlosen Kommunikationsgeräten schnellten um 36,2 Prozent in die Höhe. Bei Halbleitern wurde ein Zuwachs von 22 Prozent verzeichnet und bei PKW ein Anstieg von 11,9 Prozent. Dagegen sackten die Exporte von Ölprodukten um 48,2 Prozent ab.Die Ausfuhren in die USA, die Europäische Union und nach China legten zu, während nach Japan, Australien und in den Nahen Osten weniger exportiert wurde.Die Einfuhren im selben Zeitraum nahmen um 1,3 Prozent auf 28 Milliarden Dollar zu. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 3,31 Milliarden Dollar verzeichnet.