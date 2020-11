Schärfere Coronaregeln für Militärangehörige ab Dienstag

Photo : KBS News

Das Militär hat beschlossen, die Corona-Abstandsregeln für seine Angehörigen zu verschärfen.Der Beschluss erfolgte im Einklang damit, dass die Regeln zur sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion am Dienstag auf Stufe zwei erhöht werden.Das Verteidigungsministerium kündigte an, die Schutzrichtlinien für die Truppen am Dienstag auf Stufe zwei zu verschärfen. Die erhöhte Stufe gelte für zwei Wochen und bis zum 7. Dezember.Das Ressort traf die Maßnahme vorsorglich, weil Offiziere und Unteroffiziere im Gegensatz zu einfachen Soldaten häufig außerhalb der Basis unterwegs sind und häufiger Kontakt mit Zivilisten haben können.In Phase zwei sollen Offiziere und Unteroffiziere nach Dienstschluss an den Wochentagen und auch am Wochenende grundsätzlich in ihrer Unterkunft bleiben und auf gemeinsame Essen und private Treffen möglichst verzichten.Urlaub für Soldaten ist dagegen unter der Voraussetzung der Einhaltung der Schutzregeln möglich. Im Falle von Soldaten, die in der Hauptstadtregion leben, kann ein Urlaub jedoch nach der Entscheidung ihrer Kommandeure beschränkt oder verschoben werden.