Gesundheitsminister: Südkorea sicherte sich Zugriff auf Corona-Impfstoffe für mehr als 60 Prozent der Bevölkerung

Photo : KBS News

Südkorea hat sich nach Angaben von Gesundheitsminister Park Neung-hoo den Zugriff auf Corona-Impfstoff für mehr als 60 Prozent der Bevölkerung gesichert.In einem KBS-Programm sagte er am Sonntag, dass die Regierung die Sicherstellung von Impfstoffen für 30 Millionen Menschen oder 60 Prozent der Bevölkerung versprochen habe. Zurzeit liefen Gespräche mit Pharmafirmen, um einen noch größeren Anteil zu erzielen.Laut Berichten arbeite die Regierung an vertraglichen Details, um die Sicherheit der Impfstoffe während des Vertriebs zu gewährleisten.Einige der Impfstoffe, darunter der von Pfizer und BioNTech, müssen bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden.Der Minister unterstrich in dem Interview die Position der Regierung, dass Südkorea sich so viel Impfstoff wie möglich sichern und deren Sicherheit bestätigen wolle. Auch wolle man beim Transport und Vertrieb besondere Sorgfalt walten lassen.Unterdessen wird damit gerechnet, dass die Regierung die Ausgabe von Rabattgutscheinen erneut stoppen wird. Grund ist, dass für den Großraum Seoul wieder strengere Corona-Regeln beschlossen wurden, die am morgigen Dienstag in Kraft treten.