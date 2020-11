Photo : KBS News

Die Stadt Seoul hat angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 beschlossen, bis Jahresende eine Kampagne des Stillstands von zehn Millionen Bürgern durchzuführen.In Seoul nahm die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infizierten am Sonntag um 112 zu. Seit 18. November beschleunigte sich der Anstieg der Fallzahlen deutlich, am Freitag wurde mit 156 Infektionsfällen der bisher höchste Tagesstand verzeichnet.In der letzten Woche übertraf der Anteil der über 65-Jährigen an den Infektionsfällen 20 Prozent. Der Anteil der Fälle, bei denen die Übertragungsroute unklar ist, überstieg 17 Prozent. Jeder vierte Infizierte zeigte zudem keine Symptome.Die Stadtverwaltung betonte, dass nun kein Ort mehr sicher sei, weil Infektionen im Alltagsleben vorkämen und sich in alle Richtungen verbreiteten.Unter 2.500 Einrichtungen, in denen von August bis November ein starkes Infektionsgeschehen gemeldet wurde, machten religiöse Einrichtungen mit 36 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Arbeitsplatz und Pflegeeinrichtungen.Die Stadt beschloss, die Corona-Schutzregeln am Dienstag auf Stufe zwei zu verschärfen und bis Jahresende eine Periode des Stillstands einzulegen.In Einrichtungen von zehn Arten, wo es häufig zu Clusterinfektionen kam, wolle sie präzise Eindämmungsmaßnahmen im Stile Seouls durchführen, hieß es. Risikofaktoren würden analysiert und maßgeschneiderte Maßnahmen ergriffen, damit das Infektionsrisiko effektiv gesenkt werde.Seoul plant zudem, den Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel um 20 Prozent zu reduzieren. In allen Stadtteilen sind Versammlungen mit zehn oder mehr Teilnehmern ab Dienstag verboten.Die Stadtverwaltung kündigte auch an, ein Drittel ihrer Mitarbeiter Heimarbeit verrichten zu lassen und Zusammenkünfte von zehn oder mehr Personen zum Essen streng zu beschränken.