Photo : KBS News

Ein Programm für das Kosten der höfischen Küche aus der Joseon-Zeit hat im Palast Gyeongbok in Seoul begonnen.Die Teilnehmer können dabei Gerichte ausprobieren, die für Könige in Joseon zubereitet worden waren. Dazu zählt beispielsweise der kostbare Reiskuchen Duteop.Während des Programms in der königlichen Küche Sojubang kann man auch traditionelle Kulturaufführungen genießen.Das beliebte Programm wurde 2016 eingeführt und findet dieses Jahr vom 18. bis 23. November statt.