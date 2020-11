Moon designiert früheren Abgeordneten zum neuen Botschafter in Tokio

Photo : KBS News

Staatspräsident Moon Jae-in hat den früheren Abgeordneten Kang Chang-il zum neuen Botschafter in Japan bestimmt.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, Kang habe als Geschichtsforscher jahrelang über Japan geforscht. Während seiner Karriere als Politiker habe er ebenfalls als Vorsitzender des südkoreanisch-japanischen Parlamentarierverbandes fungiert und gelte als Japan-Kenner.Die Regierung in Seoul hoffe, dass das langjährige Netzwerk auf der ranghohen Ebene zwischen beiden Ländern als Ansatz für einen Durchbruch in den stagnierenden Beziehungen dienen werde.