Kospi klettert auf Rekordstand

Photo : Getty Images Bank

Die Börse in Seoul hat ein neues Rekordniveau erreicht.Der Leitindex Kospi gewann am Montag 1,92 Prozent auf 2.602,59 Zähler. Damit wurde der am 29. Januar 2018 verzeichnete bisherige Rekordstand zum Handelsschluss von 2.598,19 Punkten nach fast zwei Jahren und zehn Monaten erneuert.Der Kospi startete bei 2.560,04 Punkten, damit 0,26 Prozent höher als am vorherigen Handelstag. Es ging im Tagesverlauf stets aufwärts und am Vormittag wurde die 2.600er-Marke übertroffen.Der Index kletterte bis auf 2.605,58 Punkte, damit konnte der Höchstwert während der Handelszeit von 2.607,10 Zählern nicht erneuert werden.Der Technologieindex Kosdaq gewann 0,36 Prozent und schloss bei 873,29 Zählern.