Verteidigungsminister und USFK-Kommandeur führen Gespräche

Verteidigungsminister Suh Wook und der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK), Robert Abrams, sind am Montag zu einem Gespräch zusammengekommen.Bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen am Sitz des Ministeriums in Seoul wurde laut Informationen neben aktuellen Verteidigungsangelegenheiten auch darüber diskutiert, Bedingungen zu schaffen, damit für die US-Soldaten Schießübungen ermöglicht werden.Ein Militärvertreter ging davon aus, dass Abrams Diskussionen über Schießübungen von Kampfhubschraubern des Typs Apache zur Sprache gebracht habe.Die USFK hatten früher auf einem Schießplatz in Pocheon nördlich von Seoul solche Schießübungen abgehalten. Ab Februar dieses Jahres verlegten sie den Übungsplatz auf einen Schießplatz in Pohang im Südosten des Landes.Die Bewohner der Umgebung gründeten jedoch angesichts des Lärms und Schwingungen ein Protestkomitee und fordern die Einstellung solcher Übungen sowie die Schließung des Übungsplatzes.