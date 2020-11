US-Vizeaußenminister will offenbar im Dezember Südkorea besuchen

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Stephen Biegun will offenbar im Dezember Südkorea besuchen.Biegun wolle eine Asien-Reise unternehmen, verlautete am Montag aus diplomatischen Kreisen in Südkorea.Auf der Reise solle er von Alex Wong begleitet werden, dem für Nordkorea zuständigen Abteilungsleiter im Außenministerium. Das berichteten mehrere Quellen, die namentlich nicht genannt werden wollten, der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Sollte ein Besuch Bieguns in Südkorea zustande kommen, wäre es der erste dieser Art seit Juli.Jedoch wird in weniger als zwei Monaten, am 20. Januar, eine neue Regierung unter Führung des gewählten Präsidenten Joe Biden ihr Amt antreten.US-Medien berichteten am Montag, dass der frühere Vizeaußenminister Anthony Blinken im Biden-Kabinett Außenminister werden soll.