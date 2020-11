Verbraucherstimmung verbessert sich zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im November den zweiten Monat in Folge verbessert.Nach Angaben der Zentralbank stand der Konsumklimaindex (CCSI) im Oktober bei 97,9. Das seien 6,3 Punkte mehr als im Vormonat.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher für die Konjunkturentwicklung pessimistisch gestimmt ist.Der Konsumklimaindex war im September infolge eines Wiederanstiegs der Corona-Infektionszahlen und der Verschärfung der Coronaregeln gefallen, ehe im Oktober ein Anstieg einsetzte.Die Befragung für den November-Wert erfolgte vom 10. bis 16. November, und damit noch vor dem Beschluss und Inkrafttreten der Corona-Warnstufe 1,5. Die Notenbank geht davon aus, dass die Wiederaufnahme beschränkter Wirtschaftsaktivitäten auf Stufe 1 und die Erwartungen an Impfstoffe zur Verbesserung der Stimmung beigetragen hätten.