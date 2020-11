„Minari“ gewinnt zwei Preise bei Denver Film Festival in USA

Photo : YONHAP News

„Minari“ des koreanischstämmigen US-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung hat seinen Siegeszug bei Filmfestivals in den USA fortgesetzt.Nach Angaben seines Filmverleihs wurde der Film jüngst beim Denver Film Festival mit dem Publikumspreis für den besten Spielfilm ausgezeichnet. Der koreanisch-amerikanische Schauspieler Steven Yeun gewann den Darstellerpreis.Die Produktion war bereits bei mehreren Filmfestivals ausgezeichnet worden und hatte beispielsweise beim Sundance Film Festival den Großen Preis der Jury und den Publikumspreis gewonnen. Daher wird der Film als Favorit für die Academy-Awards im kommenden Jahr gehandelt.„Minari“ basiert auf der persönlichen Geschichte des Regisseurs und handelt von einer koreanischen Familie, die in den 1980er Jahren in die USA auswanderte.