BTS gewinnen zwei Preise bei American Music Awards

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat bei den American Music Awards zwei Preise gewonnen.Bei der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde die Boyband in den Kategorien „Favorite Duo or Group – Pop/Rock“ und „Favorite Social Artist“ ausgezeichnet.Damit wurde die Band das zweite Jahr in Folge als Lieblingsduo oder –gruppe Pop/Rock und das dritte Jahr in Folge als Lieblingskünstler in den sozialen Medien ausgezeichnet.Die Mitglieder schickten eine Videobotschaft und sagten, dass sie eine Gruppe bleiben möchten, die auch in einer Zeit wie jetzt mit Musik der Welt Trost spenden könne.BTS sangen für die Preisverleihung ihren neuesten Song „Life Goes On“ und den großen Hit „Dynamite“.Die American Music Awards werden seit 1974 vergeben und zählen neben den Grammy Awards und Billboard Music Awards zu den drei bedeutendsten Musikpreisen der USA.