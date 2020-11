Premier fordert vor Reifeprüfung vollen Einsatz für Infektionsschutz

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat die zuständigen Ministerien aufgefordert, für die Corona-Schutzmaßnahmen vor der landesweiten Reifeprüfung alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren.Es werde ein Prüfstein für die Überwindung der aktuellen Krise, mit der Kooperation aller Bürger die Reifeprüfung auf sichere Weise durchzuführen, sagte Chung heute bei einer Kabinettssitzung.Er forderte die zuständigen Ministerien auf, die Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen, die von Prüflingen besucht werden, gründlich zu kontrollieren und ausreichend Prüfungsräume für die Prüflinge bereitzustellen, die sich mit dem Coronavirus ansteckten oder unter Quarantäne stehen.Der Premier betonte, dass in diesem Jahr wegen der beispiellosen Epidemie eine größere Sorgfalt für die Prüflinge vonnöten sei. Es sei eine Pflicht, die Bemühungen der Prüflinge zu unterstützen. Man müsse mit gründlichen Eindämmungsmaßnahmen helfen, damit alle Prüflinge in einem sicheren Umfeld ihre beste Leistung erbringen könnten.Die Regierung verschärfte für vorsorgliche Schutzmaßnahmen im Vorfeld der Reifeprüfung am 3. Dezember die Regeln zur sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion auf Stufe zwei und die in der südwestlichen Region Honam auf Stufe 1,5. Die erhöhten Stufen gelten ab heute zwei Wochen lang.