Nationales Kindertagesstätten in Seoul ab heute geschlossen

Alle 5.380 Kindertagesstätten in Seoul bleiben ab heute geschlossen.



Die Stadt Seoul teilte mit, vorsorglich die vorläufige Schließung angeordnet zu haben, obwohl unter der von der Regierung verhängten Corona-Warnstufe zwei die Schließung nur empfohlen werde. Grund für den Beschluss seien gemeldete Clusterinfektionen in Kitas.



Es steht nicht fest, bis wann die Kitas geschlossen bleiben sollen. Die Stadtverwaltung beschloss, bis Jahresende eine Kampagne des Stillstands der Hauptstädter durchzuführen. Daher wird erwartet, dass die Betriebseinstellung bis zum 31. Dezember gelten wird.



Wer Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung zu Hause hat, kann ein Notbetreuungsprogramm in Anspruch nehmen. Die Stadtverwaltung will jedoch solche Programme auf ein Mindestmaß beschränken.