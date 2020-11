Politik Militär verschärft Abstandsregeln auf Stufe zwei

Das Verteidigungsministerium hat im Einklang mit der Erhöhung der Corona-Warnstufe in der Hauptstadtregion die Abstandsregeln in allen dortigen Truppeneinheiten auf Stufe zwei verschärft.



Stufe zwei gilt ab heute zwei Wochen lang. Während dieser Zeit kann ein Urlaub von Soldaten in der betroffenen Region abhängig von der Entscheidung ihrer Kommandeure beschränkt werden. Ausgänge werden grundsätzlich eingeschränkt.



Das Ressort beschloss zudem, für die Offiziere und Unteroffiziere in allen Landesteilen die Abstandsauflagen der Stufe zwei anzuwenden. Grund sind Infektionsfälle aufgrund ihrer häufigeren Kontakte mit Personen außerhalb der Kaserne.



Die Offiziere und Unteroffiziere sollen nach Dienstschluss grundsätzlich in ihrer Unterkunft bleiben und gemeinsame Essen und private Treffen verschieben oder absagen. Sie dürfen lediglich ausgehen, wenn dringende Angelegenheiten wie der Kauf von Dingen des täglichen Bedarfs oder ein Arztbesuch zu erledigen sind.