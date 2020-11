Internationales Südkorea sieht Unterstützung des Friedensprozesses in Korea durch ASEAN-Staaten

Südkorea hat die Erklärung beim jüngsten ASEAN-Gipfel auch als Zeichen der Unterstützung des Friedensprozesses in Korea gewertet.



Wie das Außenministerium am Montag mitteilte, sei in den am Freitag und Samstag veröffentlichten Erklärungen die Unterstützung für Seouls Friedensbemühungen bekräftigt worden.



Dabei handelte es sich um Erklärungen zum virtuellen Südkorea-ASEAN-Gipfel, dem ASEAN-plus-Drei-Gipfel sowie dem Ostasiatischen Gipfel, die vom 12. bis 14. November stattgefunden hatten.



In allen drei Erklärungen seien Fortschritte und Errungenschaften im Friedensprozess in den zurückliegenden drei Jahren genannt worden. Zudem sei die Wichtigkeit eines nachhaltigen Dialogs unterstrichen worden.



Auch hätten die Teilnehmer zum Frieden und der vollständigen Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel aufgerufen. Darüber hinaus hätten sie die baldige Wiederaufnahme von Gesprächen sowie Umsetzung von Vereinbarungen zwischen beiden Koreas und zwischen den USA und Nordkorea gefordert, hieß es.