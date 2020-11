Biden designiert Tony Blinken zum Außenminister

Photo : YONHAP News

Die General Services Administration (GSA) hat den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl offiziell bestätigt.Die Behörde der US-Bundesregierung informierte darüber, dass der Prozess des Machtübergangs beginnen könne.Zuvor designierte Biden am Montag (Ortszeit) den früheren Vizeaußenminister Tony Blinken zum Außenminister, wie Bidens Übergangsteam auf seiner Webseite bekannt gab.Blinken ist ein langjähriger Vertrauter des gewählten Präsidenten auf den Gebieten Auswärtiges und Sicherheit. Blinken arbeitete als Sicherheitsberater, als Biden Vizepräsident war. Er hatte in Bezug auf die nordkoreanische Nuklearfrage gesagt, dass es eine Chance geben könnte, sollte man in die Richtung des Atomabkommens mit dem Iran gehen. Er steht der Gipfeldiplomatie im Stile Trumps völlig negativ gegenüber und sagte, dass Nordkorea seiner Meinung nach seine Atomwaffen nicht bald aufgeben werde.Biden traf außerdem Entscheidungen für weitere Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung. Jake Sullivan, ein ehemaliger Sicherheitsberater von Biden als Vizepräsident, wurde zum Nationalen Sicherheitsberater nominiert.Als Sonderbeauftragter für Klimawandel wurde der ehemalige Außenminister John Kerry bestimmt. Avril Hains, die frühere Vizechefin des Geheimdienstes CIA, soll neue Direktorin der nationalen Nachrichtendienste (DNI) werden.Für den Posten des Ministers für innere Sicherheit ist Alejandro Mayorkas, früherer Vizeminister, vorgesehen. Linda Thomas-Greenfield, eine Berufsdiplomatin, soll US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden.