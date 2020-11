Designierter Botschafter fordert gleichzeitige Lösungsversuche für Streitigkeiten mit Japan

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag den früheren Abgeordneten der Regierungspartei Kang Chang-il zum neuen Botschafter in Japan bestimmt.Hinter dem unerwarteten Botschafterwechsel und der Berufung eines Politikers auf den Posten wird die Absicht des Präsidenten vermutet, in den festgefahrenen Beziehungen mit Japan einen Durchbruch herbeizuführen.Kang gilt als Japan-Kenner. Er teilte in einem Interview mit KBS die Position mit, dass Südkorea und Japan die Frage des bilateralen Abkommens zum Austausch von Militärinformationen und Japans Exportrestriktionen gleichzeitig angehen sollten.Hinsichtlich der Frage der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit forderte er, dass beide Seiten Schritt für Schritt Gespräche führen sollten. Denn es werde lange Zeit gebraucht, bis eine Lösung gefunden werde.Es sei für Japan wichtig, die Olympischen Spiele im kommenden Jahr erfolgreich auszutragen. Aus diesem Anlass sollten Bemühungen für eine Verbesserung der Beziehungen unternommen werden, sagte er außerdem.Kang äußerte zudem, dass Premierminister Suga anders als sein Vorgänger Abe ein Pragmatiker sei. Daher werde er für Japans nationale Interessen einen Kurswechsel für eine Verbesserung des koreanisch-japanischen Verhältnisses vornehmen.