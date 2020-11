Moon: Südkorea will binnen Jahresfrist langfristige Strategie für CO2-Neutralität ausarbeiten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat auf dem G20-Gipfel Südkoreas Engagement für die Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050 bekräftigt.Südkorea wolle binnen Jahresfrist eine langfristige Strategie für die kohlenstoffarme Entwicklung ausarbeiten und den Vereinten Nationen diese vorlegen, sagte Moon bei der zweiten Sitzung des G20-Gipfels.Die CO2-Neutralität bis 2050 sei eine kühne Herausforderung, mit der die Industrie- und Energiestruktur verändert würden. Südkorea werde die Ergebnisse seines grünen New Deals aktiv mit anderen teilen, damit die Menschheit die Covid-19-Pandemie und die Klimakrise in Gelegenheiten für ein nachhaltiges Wachstum verwandeln könne, sagte Moon.Der virtuelle G20-Gipfel unter saudi-arabischem Vorsitz ging mit der Annahme einer Gipfelerklärung am Montag koreanischer Zeit zu Ende.Moon und seine Amtskollegen vereinbarten beim Gipfel, sich für eine faire Verteilung von Covid-19-Impfstoffen und -Medikamenten einzusetzen.