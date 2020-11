Nettokäufe durch ausländische Anleger führen zu starkem Kursanstieg an Börse

Photo : KBS News

Die südkoreanische Börse hat am Montag fast zwei Prozent gewonnen und erstmals zum Handelsschluss die Marke von 2.600 Zählern durchbrochen.Der Kursanstieg wird hauptsächlich auf eine Kaufwelle ausländischer Anleger zurückgeführt.Ein steiler Anstieg setzte Anfang November ein, seitdem haben ausländische Anleger jeden Tag mit Ausnahme eines Tages mehr koreanische Aktien gekauft als verkauft.Im bisherigen Monatsverlauf übertraf das Volumen der Nettokäufe durch Ausländer 6,4 Billionen Won (5,76 Milliarden Dollar). Das entspricht dem zweithöchsten Monatsstand.Kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie trugen individuelle Anleger mit ihren Investitionen in Unternehmen auf dem Gebiet kontaktfreier Dienste und in der Biobranche zum Kursanstieg bei. Im zweiten Halbjahr kauften demgegenüber ausländische Anleger hauptsächlich Aktien von Unternehmen, die vom Exportgeschäft profitieren. Demnach ging es unter anderem in den Stahl-, Halbleiter- und Batteriebranchen aufwärts.Dank der gestiegenen Investitionen von Ausländern in die koreanische Börse konnte der Leitindex Kospi in diesem Jahr den zweithöchsten Zuwachs unter den Börsen in den G20-Ländern verzeichnen.