Leitindex Kospi erreicht neues Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht.Der Kospi konnte bereits den fünften Handelstag in Folge zulegen und schloss heute 0,58 Prozent höher bei 2.617,76 Zählern.Erneut waren die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung und die Entwicklung von Corona-Impfstoffen die Kurstreiber.Der Kospi legte trotz zurzeit wieder steigender Infektionszahlen in Südkorea vor allem dank kräftigen Zukäufen durch ausländische Anleger zu.Ausländische Investoren sind an der Hauptbörse in Südkorea bereits den 14. Handelstag in Folge Nettokäufer gewesen. Eine längere Erfolgsserie hatte es zuletzt im Jahr 2016, damals mit 19. Tagen in Folge, gegeben.Sich verbreitende Ausbrüche von Covid-19 hätten dafür gesorgt, dass mehr Geld aus den USA und Europa in Schwellenmärkte fließe, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.