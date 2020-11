Wirtschaft Unternehmensstimmung erholt sich auf Vor-Pandemie-Niveau

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich den zweiten Monat aufgehellt.



Es wurde zudem der Stand vor der Ausbreitung von Covid-19 im Land übertroffen.



Nach Angaben der Zentralbank stieg der Geschäftsklimaindex (BSI) in der gesamten Industrie auf 78 im November. Das sind vier Punkte mehr als einen Monat zuvor. Damit wurde der Januar-Stand von 75 noch vor dem Covid-19-Ausbruch in Südkorea überstiegen.



Die Notenbank erklärte jedoch, dass die Befragung für den November-Index vom 10. bis 17. November erfolgt sei. Deshalb sei die erneute Corona-Verbreitung in letzter Zeit kaum in den Ergebnissen widergespiegelt worden.



Der Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich um sechs Punkte auf 85 im November.



Der Wirtschaftsstimmungsindex (ESI), eine Kombination aus dem Geschäftsklimaindex und dem Konsumklimaindex (CSI), stieg um 3,2 Punkte auf 89,1.