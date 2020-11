Chinas Außenminister wird heute in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi kommt heute zu einem dreitägigen Besuch nach Südkorea.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Wang auf Einladung von Außenministerin Kang Kyung-wha offiziell Südkorea besuche. Beide Minister würden zum ersten persönlichen Treffen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zusammenkommen.Wangs letzter Südkorea-Besuch erfolgte im Dezember 2019.Nach der Ankunft in der Nacht wird Wang am Donnerstagvormittag mit Kang Gespräche führen. Am Nachmittag ist laut Informationen ein Treffen mit einem Beamten des Präsidialamtes geplant. Am Freitag werde sich Wang mit Parlamentssprecher Park Byeong-seug treffen.Es wird erwartet, dass beide Seiten über die Kooperation im Kampf gegen Covid-19 und einen Südkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping binnen Jahresfrist beraten. Auch werden diplomatische Angelegenheiten wie die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten und der nächste Parteitag Nordkoreas im Januar voraussichtlich auf der Tagesordnung stehen.Wang wird im Anschluss an einen zweitägigen Tokio-Besuch nach Seoul kommen.