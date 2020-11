Gewählter US-Präsident Biden kündigt Stärkung von Allianzen in Asien-Pazifik-Region an

Photo : KBS News

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat eine Stärkung der Allianzen mit Partnern in der Region Asien und Pazifik angekündigt.Amerika sei am stärksten, wenn es mit seinen Verbündeten zusammenarbeite, sagte er am Dienstag in Delaware bei der Vorstellung seines Teams für Sicherheitsfragen. Auch die sechs Nominierten waren bei der Pressekonferenz anwesend.Sie würden die auswärtigen Beziehungen und nationale Sicherheit nicht nur reparieren, sondern neu denken. Sein Team stehe bereit, um die Welt anzuführen.Biden will den erfahrenen Außenpolitiker Antony Blinken als Außenminister in sein Kabinett holen. Jake Sullivan soll nationaler Sicherheitsberater werden.Der gewählte Präsident unterstrich erneut die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den Verbündeten. Er wolle seine Arbeit mit Bescheidenheit und Zuversicht verrichten. Die USA könnten nicht alle Probleme der Welt allein lösen und seien auf die Kooperation mit anderen Ländern und deren Partnerschaft angewiesen, hieß es.