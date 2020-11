Präsident Moon verspricht resolutes Vorgehen gegen Kriminalität gegen Frauen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat ein resolutes Vorgehen der Regierung gegen Verbrechen an Frauen versprochen.Jede Gewalt sei Kriminalität, insbesondere Gewalt gegen Frauen stelle ein noch ernsteres Verbrechen dar, schrieb Moon heute in sozialen Netzwerken anlässlich der ersten Woche zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in Südkorea.Gewalt gegen Frauen werde an unsichtbaren Orten, an nahen Orten und an Orten verübt, wo keine Hilfe zu bekommen sei. Jeder müsse Aufseher und Helfer werden und für die Ausrottung dieser Gewalt mitwirken, betonte der Staatschef.Die Regierung werde auch künftig auf Verbrechen an Frauen wie häusliche Gewalt, Dating-Gewalt, Stalking und digitale Sexualverbrechen entschlossen reagieren und die Opfer lückenlos schützen, hieß es.Südkorea bestimmte erstmals eine Woche zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, sie dauert von heute bis 1. Dezember. Die Maßnahme stelle eine feste Zusage des Staates dar, seine Verantwortung für die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen zu erfüllen, schrieb Moon.