Südkorea und Tschechien überarbeiten Luftfahrtabkommen

Südkorea und Tschechien haben ein bilaterales Luftfahrtabkommen abgeschlossen.Der südkoreanische Botschafter in Tschechien, Kim Tae-jin, und der tschechische Vizepremier Karel Havlicek hätten das Abkommen am Dienstag in Prag unterzeichnet, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Dabei handelt es sich um die Überarbeitung eines vorhandenen Luftfahrtpakts. Damit wird auch Airlines anderer EU-Mitgliedstaaten ermöglicht, die Strecke zwischen Südkorea und Tschechien zu bedienen.Beide Länder hatten 1990 ein Luftfahrtabkommen unterzeichnet. Seitdem bedienten Korean Air und Czech Arlines die Incheon-Prag-Strecke. Die Flugverbindung wurde jedoch inmitten der Corona-Pandemie eingestellt.Die südkoreanische Regierung will Bemühungen unternehmen, damit der bilaterale Flugverkehr wieder aufgenommen wird, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert.