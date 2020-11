Zahl der Geburten auf Rekordtief gefallen

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im September auf ein Rekordtief gefallen.Laut dem Statistikamt wurden im September 23.566 Kinder geboren. Das sind 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der niedrigste September-Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken verbucht.Die Geburtenzahl von Januar bis September schrumpfte um 8,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 211.768.Im September wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 795 Menschen verzeichnet. Damit ging es seit November letzten Jahres den elften Monat in Folge abwärts.Die Zahl der Eheschließungen sank um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 15.324 Fälle, den zweitniedrigsten Stand in einem September. Die Gesamtzahl der Eheschließungen von Januar bis September betrug 156.724 und war damit so niedrig wie nie zuvor.Die Zahl der Scheidungen nahm um 5,8 Prozent auf 9.536 Fälle zu.