Wirtschaft Gastronomie-Verband fordert Ausgabe von Rabattgutscheinen und längere Öffnungszeiten

Die von den verschärften Corona-Schutzregeln direkt betroffene Gastronomiebranche hat gefordert, die erneut gestoppte Ausgabe von Rabattgutscheinen fortzusetzen.



Verlangt wurde auch die Verlängerung der Öffnungszeiten von Restaurants bis 23 Uhr.



Die Forderungen unterbreitete der Koreanische Restaurantverband in einer Pressemitteilung am Mittwoch.



Die Essensgutscheine könnten vor 21 Uhr verwendet werden. Es sei übertrieben, die Nutzung selbst zu blockieren. Die abendlichen Öffnungszeiten müssten bis 23 Uhr verlängert werden, die absolute Grenze für die Sicherstellung eines Basis-Umsatzes am Abend, forderte die Organisation.



Der Verband betonte, dass die Branche mithilfe von Treffen zu Jahresende die Umsatzeinbrüche infolge der Corona-Pandemie habe ausgleichen wollen. Sollten Restaurants schon um 21 Uhr schließen, werde ein Umsatzrückgang von 30 bis 40 Prozent befürchtet, hieß es.



Die Organisation verwies auf zunehmende Geschäftsschließungen und Bankrotte in der Gastronomiebranche, um ihre Forderungen zu untermauern.



Seit gestern gelten für die Hauptstadtregion Coronaregeln der Stufe zwei. Auf dieser Stufe dürfen Restaurants ihre Gäste lediglich bis 21 Uhr im Laden bewirten und danach nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen.