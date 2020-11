Oberste Staatsanwaltschaft setzt Interimsführung ein

Photo : YONHAP News

Die Oberste Staatsanwaltschaft hat eine Interimsführung eingesetzt.Der Chefankläger Yoon Seok-youl war am Dienstag von Justizministerin Choo Mi-ae vom Dienst suspendiert worden.Wie heute aus juristischen Kreisen verlautete, werde der stellvertrende Chef der Obersten Staatsanwaltschaft Cho Nam-gwan deren kommissarischer Leiter.Die Behörde wolle keine Anstrengungen scheuen, um unter der Interimsführung ihre Aufgaben zu erfüllen.Die Suspendierung des Chefanklägers ist in der südkoreanischen Verfassungsgeschichte beispiellos.Unterdessen will sich die Justizministerin heute mit Fragen im Zusammenhang mit der Ermittlungsstelle für Korruption bei hochrangigen Beamten beschäftigen. Unter anderem will sie an einer Sitzung des Gremiums teilnehmen, das Kandidaten für die Leitung der neuen Ermittlungsstelle empfehlen soll.Die Ermittlungsstelle könnte sich später auch mit den Korruptionsvorwürfen gegen den Chefstaatsanwalt Yoon befassen.