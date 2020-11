USA-Besuch von Vereinigungsminister binnen Jahresfrist aufgegeben

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den erwogenen Plan für einen USA-Besuch von Vereinigungsminister Lee In-young noch vor dem Amtsantritt der Biden-Regierung aufgegeben.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums teilte heute die Entscheidung mit, dass Lee in diesem Jahr die USA nicht mehr besuchen werde.Angesichts der Covid-19-Lage in den USA sei der Dezember nicht als angemessene Zeit für die Visite betrachtet worden. Die Position bleibe jedoch unverändert, einen USA-Besuch zum optimalen Zeitpunkt zu überprüfen und zustande zu bringen, hieß es.Ursprünglich wurde angestrebt, dass der Minister im Dezember nach Washington reist, um US-Politikern Konzepte für die Gesundheitskooperation mit Nordkorea zu erläutern.Es wird erwartet, dass das Ressort einen neuen Besuchstermin nach dem Amtsantritt von Joe Biden als US-Präsident am 20. Januar überprüfen wird.