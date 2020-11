Nationales Gewerkschaftsdachverband tritt wie geplant in Generalstreik

Der Gewerkschaftsdachverband KCTU will wie geplant am Mittwoch in einen Generalstreik treten.



Das teilte die Organisation auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit.



Mit dem Generalstreik will KCTU verhindern, dass ein Änderungsentwurf der Regierung zum Arbeitsgesetz im Parlament verabschiedet wird. Die Vorlage sieht unter anderem ein Verbot für die Besetzung wichtiger Betriebseinrichtungen während des Streiks vor.



Die Organisation forderte zudem eine zügige Verabschiedung von drei Gesetzen für bessere Arbeitsbedingungen, darunter ein Gesetz für die Bestrafung des Unternehmers im Falle eines schweren Arbeitsunfalls.



Es hieß zugleich, dass sich die Organisation beim Arbeitskampf an die verschärften Corona-Schutzregeln halten werde. Die Stadt Seoul hatte angesichts der Covid-19-Ausbreitung Versammlungen mit mindestens zehn Teilnehmern verboten.



Hinsichtlich der Forderung der Regierung nach dem Verzicht auf den Generalstreik betonte KCTU, man solle den Verband nicht zum Sündenbock der Seucheneindämmung machen.