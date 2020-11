Washington will Organisationen für Menschenrechte in Nordkorea bis zu drei Millionen Dollar bereitstellen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat angekündigt, Organisationen für die Menschenrechte in Nordkorea bis zu drei Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen.Nach Angaben auf der Webseite zu staatlichen Zuschüssen (www.grants.gov) will das Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit des Außenministeriums zwei bis 15 solcher Organisationen 50.000 bis drei Millionen Dollar bereitstellen.Das Ministerium hat dieses Finanzierungsprogramm jedes Jahr durchgeführt.Laut der Ausschreibung werden Projekte in den Bereichen Förderung des Informationszugangs in Nordkorea und Dokumentation zu Menschenrechten finanziert. In Bezug auf das Dokumentieren wurde unter anderem die Errichtung und Aufrechterhaltung einer Online-Datenbank über die Gefangenenlager für politische Häftlinge als ein Projektbeispiel genannt.Bewerbungen werden zunächst bis 15. Januar entgegengenommen.Das Büro für internationale Sicherheit und Nichtverbreitung sowie das Büro für kooperative Bedrohungsreduzierung des US-Außenministeriums gaben bekannt, Personen und Organisationen für Projekte gegen Nordkoreas Sanktionsumgehung 25.000 bis 250.000 Dollar bereitzustellen.