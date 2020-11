Staatsanwälte protestieren gegen Suspendierung des Chefanklägers

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte schließen sich zu einem Protest gegen die Suspendierung des Chefanklägers Yoon Seok-youl durch Justizministerin Choo Mi-ae zusammen.Junge Staatsanwälte, die im Büro des obersten Staatsanwalts mit Forschungsaufgaben betraut sind, veröffentlichten am Mittwoch im Intranet eine Erklärung. Darin kritisierten sie die Suspendierung als unrechtmäßig und unvernünftig.Die Anordnung stelle nicht nur eine Verletzung des Prinzips der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft dar, sondern schade auch dem Rechtsstaatsprinzip in erheblicher Weise. Die Ministerin wurde aufgerufen, ihre Entscheidung zu überdenken, damit die Staatsanwaltschaft ihre Aufgaben erfüllen und ihrer Verantwortung gerecht werden könne.Auch andere jüngere Kolleginnen und Kollegen äußerten sich zu dem Vorgang. Mitarbeiter von zwei Bezirksstaatsanwaltschaften in Seoul würden sich zurzeit darüber austauschen, ob und in welcher Weise ein Treffen abgehalten werden sollte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch.Ein Beamter der Bezirksstaatsanwaltschaft Chuncheon sagte Yonhap, sollte ein solches Treffen verwirklicht werden, würde ein gemeinsamer Standpunkt formuliert.Es wäre das erste Treffen von Junior-Staatsanwältinnen und -anwälten seit 2013. Damals hatte das Justizministerium Druck ausgeübt, damit Chefstaatsanwalt Chae Dong-wook zurücktritt. Zuvor war herausgekommen, dass er einen unehelichen Sohn aus einer Affäre hatte.