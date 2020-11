Chefankläger geht mit einstweiliger Verfügung gegen Suspendierung vor

Photo : KBS News

Der oberste Staatsanwalt Yoon Seok-youl geht mit einer einstweiligen Verfügung gegen seine Suspendierung durch Justizministerin Choo Mi-ae vor.Yoons Anwalt sagte der Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch, dass der Antrag beim Verwaltungsgericht Seoul um 22.30 Uhr gestellt worden sei.Am Dienstag hatte die Justizministerin den Chefankläger wegen verschiedenen Vorwürfen vom Dienst suspendiert. Zu den sechs Vorwürfen zählen eine Einmischung in Ermittlungen und eine illegale Überwachung von Richtern.In seinem Antrag auf einen Erlass einer einstweiligen Verfügung habe der Chefstaatsanwalt betont, dass die Vorwürfe nicht zutreffend seien. Den Vorwurf der illegalen Überwachung wies er demnach als erheblich verzerrt zurück.Yoon will heute offenbar eine formelle Klage einreichen, um seine Suspendierung aufheben zu lassen.