Wirtschaft Hyundai-Kia exportiert dieses Jahr fast 100.000 Elektroautos

Hyundai Motor und Kia Motors haben dieses Jahr fast 100.000 Elektrofahrzeuge exportiert.



Nach Unternehmensangaben wurden bis Oktober 98.505 Elektroautos ausgeführt. Das sind 71,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Das Ergebnis ist offenbar einer gestiegenen Nachfrage in Folge verschärfter Umweltregeln der Europäischen Union geschuldet. Die EU begrenzt ab diesem Jahr den CO2-Ausstoß pro Auto auf 95g/km im Jahresschnitt.



Laut Daten des Koreanischen Automobilherstellerverbandes wurden dieses Jahr 72.392 Elektroautos in die EU-Region geliefert. Das entspricht 70,3 Prozent des gesamten Exportvolumens.



Dem Marktforschungsunternehmen EV Sales zufolge erreichten Hyundai und Kia im dritten Quartal sieben Prozent Anteil am globalen Markt für Elektroautos und rangierten damit auf Platz fünf.