Politik Südkorea will Massenproduktion von taktischem Raketensystem KTSSM aufnehmen

Südkorea will die Massenproduktion des mit einheimischer Technologie entwickelten taktischen Boden-zu-Boden-Raketensystems KTSSM aufnehmen.



Die Behörde für Wehrmittelbeschaffung (DAPA) beschloss am Mittwoch bei einer Sitzung des zuständigen Komitees unter Vorsitz von Verteidigungsminister Suh Wook, ab diesem Jahr bis 2025 über 200 Raketen zu produzieren. Hierfür sollen 320 Milliarden Won (289 Millionen Dollar) eingesetzt werden.



Südkorea hatte nach dem Bombardement der grenznahen Insel Yeonpyeong durch Nordkorea im Jahr 2010 mit der Entwicklung des KTSSM begonnen.



KTSSM gilt als schlagkräftiges Waffensystem, das in einem Krisenfall nordkoreanische Langstreckenartillerie und unterirdische Stützpunkte innerhalb kürzester Zeit ausschalten kann. Das Raketensystem wird mit einem Gefechtskopf ausgerüstet, der mehrere Meter tief in den Boden eindringen kann. Zudem können vier Raketen von einer fest installierten Startrampe hintereinander abgeschossen werden.