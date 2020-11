Corona-infizierte Mitglieder der Fußballnationalmannschaft zurückgekehrt

Corona-infizierte Mitglieder der Fußballnationalmannschaft sind von Österreich nach Südkorea zurückgekehrt.15 Mitglieder der Mannschaft, darunter acht Infizierte, kamen gegen 6.10 Uhr am Flughafen Incheon an.Sie kehrten 18 Tage nach dem Abflug nach Österreich für Freundschaftsspiele gegen Mexiko und Katar heim.Die zurückgekehrten vier Spieler und vier Mitglieder des Betreuerstabs wurden während des Aufenthalts in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet. Die Infzierten werden ins National Medical Center in Seoul gebracht.Sieben weitere Stabsmitglieder werden als Kontaktpersonen PCR-Tests unterzogen und sich in Selbstquarantäne begeben.