Bericht: Nordkorea schwerer humanitärer Krise ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist laut einem Bericht mit einer ernsthaften humanitären Krise konfrontiert.Laut dem jährlichen „Inform Severity Index“-Bericht der in Genf ansässigen Nichtregierungsorganisation ACAPS (The Assessment Capacities Project) ist der Schwergrad der humanitären Krise in Nordkorea sehr hoch.Unter etwa 60 bewerteten Ländern wurde lediglich in 13 Staaten der Schwergrad als sehr hoch eingestuft.Die Bewertung erfolgt anhand von Faktoren wie Auswirkungen der Krise, Zahl der hilfebedürftigen Menschen und Naturkatastrophen.Nordkorea erhielt 4,1 von fünf möglichen Punkten. Bei der Zahl der hilfebedürftigen Einwohner bekam das Land fünf Punkte.ACAPS ging davon aus, dass 10,42 Millionen von insgesamt 25,55 Millionen Einwohnern in Nordkorea Hilfe bedürfen. Schätzungsweise 5,45 Millionen von ihnen befänden sich in humanitärer Hinsicht in sehr schwierigen Verhältnissen.