Südkorea meldet weiteren Fall hochpathogener Vogelgrippe

Südkorea hat am Mittwoch einen weiteren Fall der hochpathogenen Vogelgrippe gemeldet.Das Umweltministerium teilte mit, dass ein H5N-Strang in Kotproben von Wildvögeln am 17. November an einem Fluss in Yongin in der Provinz Gyeonggi nachgewiesen worden sei.Ende letzten Monats hatte es bereits in der Nähe einen solchen Fund gegeben.Die Regierung beschloss unterdessen, die Beschränkungen für den Transport von Geflügel in dem Gebiet zum 8. Dezember zu verlängern. Die Maßnahmen waren am 28. Oktober eingeführt worden.Ein Ministerialbeamter riet den Menschen zum Tragen von Masken und zu besonderer Einhaltung der Hygienemaßnahmen, wenn Lebensräume von Zugvögeln betreten werden. Die Entdeckung toter Wildvögel solle umgehend den Behörden gemeldet werden.