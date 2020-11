Präsident Moon verspricht massive Investitionen in KI-Halbleiter

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat massive Investitionen in KI (Künstliche Intelligenz)-Halbleiter in Aussicht gestellt.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Mittwoch im Messekomplex Kintex in Ilsan beim Treffen mit Vertretern von Unternehmen, die Geschäfte im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz planen, darunter Naver und Kakao.Bei der Veranstaltung wurden die Ergebnisse der nationalen Strategie für KI-Technologie in den letzten zwölf Monaten überprüft. Moon betonte, dass die KI-Technologie Südkoreas auch im Zuge der Bewältigung der Corona-Krise eine beispiellose Leistungsfähigkeit gezeigt habe, und bat Unternehmen um waghalsige Investitionen und Innovationen.Man werde mit dem digitalen New Deal die Wettbewerbsfähigkeit auf dem KI-Gebiet rapide steigern. Man wolle alle Bereiche der Gesellschaft an die KI-Technologie anknüpfen, hieß es weiter.Moon teilte auch die Absicht mit, KI-Halbleiter so stark zu fördern wie DRAM. Er versprach, bis 2029 eine Billion Won (904 Millionen Dollar) zu investieren und bis Jahresende Maßnahmen zur Verbesserung von Regulierungen auszuarbeiten, um Unternehmen bei Innovationen zu unterstützen.