Militär verhängt wegen Covid-19-Verbreitung Urlaubssperre bis 7. Dezember

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat beschlossen, allen Truppen vorläufig bis 7. Dezember Urlaube und Ausgänge außerhalb der Kaserne zu verbieten.Anlass ist die Verbreitung von Covid-19 in der Armee. In einem Rekrutenausbildungs-Bataillon in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi wurden mit Stand Donnerstagvormittag 70 Infektionsfälle bestätigt.Das Ministerium berief am Vorabend eine Dringlichkeitssitzung führender Kommandeure unter Vorsitz von Verteidigungsminister Suh Wook ein. Beschlossen wurde, die Regeln zur sozialen Distanzierung in allen Truppeneinheiten im Land auf Stufe 2,5 zu verschärfen.Demnach werden bis zum 7. Dezember Urlaube und Ausgänge aller Soldaten ausgesetzt. Offiziere und Unteroffiziere müssen private Treffen und gemeinsame Essen verschieben oder absagen. Ein Golfplatz-Besuch wird eingeschränkt.Veranstaltungen, Besuche, Geschäftsreisen und Sitzungen sind grundsätzlich verboten.Im Falle eines Verstoßes, der zu einer Infektion oder Übertragung führt, will das Ressort die Verantwortlichen strikt zur Rechenschaft ziehen.