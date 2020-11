Zentrum für menschliche Entwicklung auf Grundlage von Koreanistik an Freier Universität Berlin gegründet

Photo : YONHAP News

An der Freien Universität Berlin ist ein Zentrum für menschliche Entwicklung auf der Grundlage der Naturwissenschaften der Koreastudien gegründet worden.Nach Angaben des Instituts für Koreastudien der Universität am Sonntag wird das Zentrum vom Institut und von einer Körperschaft gemeinsam betrieben.Das Zentrum legt seinen Fokus auf die Überlebensbedingungen der Menschen, die sich infolge des Klimawandels und der Entwicklung der Technologie Künstlicher Intelligenz grundlegend verändern werden, und auf die Entwicklung neuer Fähigkeiten.Dabei wird die Algorithmus-Technologie auf der Grundlage der eigentümlichen Methodik der Naturwissenschaften der Koreanistik einschließlich der traditionellen koreanischen Medizin mit der Informationstechnologie, Biotechnologie und Werkstoffindustrie in Verbindung gebracht.Das Zentrum berät derzeit mit einer europäischen Institution über die Entwicklung einer smarten Kontaktlinse für die Behandlung schwer heilbarer psychischer Erkrankungen.