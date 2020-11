Ssireum-Turnier findet ohne Zuschauer statt

Photo : YONHAP News

Ein Turnier des traditionellen koreanischen Ringkampfs Ssireum ist heute in Mungyeong in der Provinz Nord-Gyeongsang eröffnet worden.Das fünfte Turnier der Ssireum-Liga der Saison 2020 findet bis 30. November vor leeren Rängen statt, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.Beim vom Koreanischen Ssireum-Verband veranstalteten Turnier finden Wettkämpfe in vier Gewichtsklassen der Männer und Mannschaftswettkämpfe statt.Die Athleten und Trainer sowie weitere Beteiligten müssen für die Teilnahme ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Alle Menschen, die ins Stadion eintreten, sollen den Richtlinien des Ssireum-Verbandes folgen, darunter die Besucherregistrierung.Alle Spiele können im YouTube-Kanal des Verbandes gesehen werden. Die Spiele von Freitag bis Montag werden im Sportkanal KBS N Sports live übertragen.