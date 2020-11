Kospi erneut auf Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienindex Kospi hat erneut auf einem Allzeithoch geschlossen.Der Index rückte um 0,94 Prozent auf 2.625,91 Zähler vor. Grund für den Optimismus an der Börse war vor allem die korrigierte Wachstumsprognose der südkoreanischen Zentralbank.Diese hatte ihre Prognose von minus 1,3 auf minus 1,1 Prozent für dieses Jahr nach oben korrigiert. Auch für kommendes Jahr sind die Währungshüter nun optimistisch und gehen von drei Prozent Zuwachs der Wirtschaftsleistung aus, statt bisher 2,8 Prozent. Zudem wurde das Zinsniveau, wie am Markt erwartet, bei 0,5 Prozent belassen.Die Euphorie wurde auch nicht von der Tatsache getrübt, dass in Südkorea die höchste Zahl der Corona-Neuinfektionen seit acht Monaten gemeldet wurde.Die Wachstumskorrektur und das Vorrücken von einigen Aktien, die auf die Virus-Situation günstig reagierten, schienen den Index erneut nach oben gezogen zu haben, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.