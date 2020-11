Präsident Moon unterstreicht bei Treffen mit Chinas Außenminister Wang Engagement für Frieden in Korea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi sein Engagement für den Frieden in Korea unterstrichen.Der chinesische Chefdiplomat stattete Moon heute am Präsidentensitz Cheongwadae einen Höflichkeitsbesuch ab.Die südkoreanische Regierung werde ihre Bemühungen um ein formelles Ende des Kriegs auf der koreanischen Halbinsel sowie eine vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden mit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Chinas, nicht stoppen, habe Moon zum Auftakt des Treffens gesagt. Über das Treffen durften ausgewählte Reporter berichten.Südkorea und China hätten trotz der Coronakrise verschiedene Austauschprojekte fortgesetzt und damit ein Beispiel für die internationale Kooperation gegeben, habe Moon hervorgehoben.Darüber hinaus äußerte er seine Hoffnung auf einen langfristigen Entwicklungsplan angesichts des 30. Jahrestags der Aufnahme bilateraler Beziehungen im kommenden Jahr. Auf diese Weise sollten sich beide Länder auf "neue 30 Jahre" ihres Verhältnisses vorbereiten.Wang habe eine mündliche Botschaft von Präsident Xi Jinping übermittelt. Dieser schätze die persönliche Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen mit Moon als sehr wichtig ein, habe es geheißen.Der Außenminister hatte vor dem Treffen mit Moon bereits seine Amtskollegin Kang Kyung-wha zu einem Gespräch getroffen. Dabei wurde offenbar auch über einen Besuch Xis in Seoul gesprochen.