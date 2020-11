Vereinigungsminister fordert rechtzeitige Kooperation mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea angesichts einer drohenden Ernährungskrise betont.Infolge der Corona-Pandemie werde eine weltweite Ernährungskrise befürchtet, sagte Lee am Donnerstag bei einem vom Welternährungsprogramm (WFP) und der Koreanischen Parlamentarischen Liga für Kinder, Bevölkerung und Umwelt (CPF) gemeinsam veranstalteten Politikdialog zu „Zero Hunger“ (Null Hunger).Man könne nicht umhin, an die Einwohner in Nordkorea zu denken, die angesichts der Flutschäden, Covid-19 und Sanktionen in wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten stecken könnten. Süd- und Nordkorea sollten spätestens im kommenden Frühling durch Nahrungsmittel- und Düngerlieferungen rechtzeitig kooperieren können, betonte Lee.Der Minister betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf den Gebieten Gesundheit, Katastrophen und Klima. Die Regierung wolle an einem berechenbaren und stabilen System für die gegenseitige Kooperation arbeiten. Sie wolle weg von einmaligen Methoden einen auf Jahresplänen basierenden Rahmen für die nachhaltige Zusammenarbeit schaffen, hieß es.Der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel habe zwar kurzzeitig gestoppt, er wolle jedoch die Zusammenarbeit in der Hoffnung vorbereiten, dass sich eine größere Friedenschance auf dem Weg der humanitären Kooperation bieten könne, sagte Lee weiter.