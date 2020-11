Chinas Außenminister übermittelt Moon Xis Bereitschaft zu Südkorea-Besuch

Photo : KBS News

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat Präsident Moon Jae-in die Bereitschaft von Präsident Xi Jinping zu einem Besuch in Südkorea übermittelt.Wang stattete am Donnerstag Moon am Präsidentensitz in Seoul einen Höflichkeitsbesuch ab. Dabei überreichte er eine mündliche Botschaft des chinesischen Staatschefs, dass er Südkorea besuchen wolle, wenn die Gegebenheiten dies zuließen.Moon dankte China dafür, im Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel eine konstruktive Rolle gespielt zu haben.Zuvor kam Wang mit Außenministerin Kang Kyung-wha zu Gesprächen zusammen. Beide Seiten waren sich darin einig, dass inmitten der lang anhaltenden Corona-Pandemie ein Austausch, darunter die Erweiterung eines beschleunigten Einreiseverfahrens oder mehr Flüge, nötig sei.Wie verlautete, hätten sie auch die Ansicht geteilt, dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel verwaltet werden müsse, damit Nordkorea zum Machtwechsel in den USA keine Provokationen verübe.Die südkoreanische Seite habe Chinas Rolle für ein stabiles Management der Lage gefordert. Wang habe gesagt, dass man sich in einer solchen Zeit nicht gegenseitig reizen sollte, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Laut einer Pressemitteilung des chinesischen Außenministeriums sagte Wang seiner Amtskollegin, man hoffe, dass Südkorea mit den sensiblen anstehenden Angelegenheiten zwischen beiden Ländern gut umgehe und die Vertrauensgrundlage schütze.Wang kehrt heute nach China zurück.