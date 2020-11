Minister: Regierung strebt Lieferverträge mit fünf Impfstoffherstellern an

Photo : YONHAP News

Die Regierung strebt laut Gesundheitsminister Park Neung-hoo derzeit Lieferverträge mit fünf Corona-Impfstoffherstellern an.Die Regierung habe unter Berücksichtigung des Verlaufs der Entwicklung und klinischer Studien fast alle Impfstoffunternehmen kontaktiert, bei denen die Produktion möglich sei, sagte Park am Donnerstag in Bezug auf die Beschaffung von Covid-19-Vakzinen vor dem parlamentarischen Gesundheitsausschuss.Man könne davon ausgehen, dass alle Unternehmen, die Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres die Produktion aufnehmen könnten, mit Südkorea in Verbindung stünden.Die Regierung wolle Verträge für Lieferungen von viel mehr Impfstoffen als Dosen für 30 Millionen Menschen oder 60 Prozent der Einwohner abschließen. Sie treffe Vorbereitungen, um möglichst bald die Bürger ausführlich zu informieren, sobald konkrete Einzelheiten feststehen, sagte Park.Der Minister teilte auch mit, eine Untersuchung dazu durchführen zu wollen, was die Bürger von der Impfung halten. Er bekräftigte dann die Absicht, sich ausreichend Impfstoffe zu sichern, damit keine Knappheit entstehe.