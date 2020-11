Südkorea meldet zweiten Tag in Folge über 500 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 500 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte mit, dass bis Mitternacht 569 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt worden seien, davon 525 lokale Infektionen und 44 eingeschleppte Fälle. Bislang seien insgesamt 32.887 Ansteckungsfälle im Land nachgewiesen worden.64 Prozent der neuen lokalen Fälle wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 204 Fälle, damit wurde den zweiten Tag in Folge die 200er-Marke übertroffen. Die Provinz Gyeonggi folgte mit 112 Fällen, Incheon mit 21.Von den eingeschleppten Fällen waren 31 Ausländer und 13 Südkoreaner.153 weitere Corona-Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 5.268 Patienten isoliert behandelt. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um einen auf 77.Es wurde ein weiterer Todesfall in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Die Zahl der Virustoten im Land liegt nun bei 516, die Letalität bei 1,57 Prozent.